Calciomercato: Tare guarda all’Inter

Mancano dieci gare al termine della stagione in corso e, in casa Lazio, si inizia a parlare di calciomercato. Soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Come riporta, attraverso il proprio profilo Twitter, Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, l’interesse della Lazio nei confronti di Alessio Romagnoli, centrale e Capitano del Milan, si fa sempre più insistente e, partito da settembre, in queste ore sta entrando nel vivo. Per una possibile entrata però, si parla anche di una possibile cessione: sempre in difesa, sembra che il Valencia stia alzando il pressing per far tornare in Spagna Patric.

#Romagnoli–#Lazio parte da settembre e ora entra nel vivo. Il #Valencia alza il pressing per #Patric — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) March 11, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: