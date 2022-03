Serie A, la Juventus passa a Genova. Il Sassuolo frena a Salerno: cade ancora il Cagliari

Milinkovic è da anni al centro delle voci di mercato, ma la domanda è, come potrebbe essere diversamente? Calciatore dotato di fisico, intelligenza e tecnica straordinaria, con 37 presenze totali nell’attuale stagione tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, è uno degli irrinunciabili di mister Sarri, per la sua idea di gioco e per la dinamicità del ragazzo, capace di eseguire fase difensiva e offensiva in maniera duttile. Non secondario è il forte attaccamento alla maglia del calciatore e il rapporto con la tifoseria, consolidato in questi 7 anni con le sue plurime dimostrazioni di amore per questi colori e per la città.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Milinkovic esposto al Louvre: «Dicono che i miei assist sono arte». È davvero da esposizione, in Italia non c’è un centrocampista come lui, capace di segnare 8 gol e di servire 9 assist. In Europa solo trequartisti che si esibiscono da punte vantano numeri migliori. Uno è Payet del Marsiglia, 9 gol e 9 assist in Ligue 1, ma gioca avanzato. L’altro è Nkunku del Lipsia, 14 gol e 7 assist in Bundesliga. Milinkovic è terzo nella classifica dei centrocampisti con maggiori partecipazioni a gol nei campionati top europei. E svetta come colpitore di testa, ha segnato 4 volte, nessuno così tanto.

La ripartenza della Lazio è coincisa con il risveglio di Luis Alberto e la ricomposizione dell’asse con Milinkovic. Il Sergente, dal 22 dicembre (Venezia-Lazio 1-3) al 5 marzo (Cagliari-Lazio 0-3), ha segnato 3 gol (due all’Empoli e 1 alla Fiorentina) e servito 4 assist in campionato. «E’ l’Ibrahimovic del centrocampo», è la solennità concessa da Leiva, esperto del ruolo e del reparto, uno che in carriera di campioni ne ha incrociati. Di Milinkovic e del suo futuro se ne parlerà nei prossimi mesi, oggi pensa solo a riportare la Lazio in Europa. Milinkovic ama la Lazio, lo dimostra da 7 anni, ogni giorno, in ogni partita. Non farebbe mai uno sgarbo, se deciderà di partire lo farà consentendo alla società di incassare un bel po’ di soldi.

