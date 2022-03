Borja Valero: “La Roma arriva mentalmente stanca al derby”

Termina anche la partita dell’Inter contro il Torino: dopo il vantaggio dei granata con Bremer, durato fino a metà del recupero del secondo tempo, l’Inter ha trovato il pareggio in extremis grazie a Sanchez, portando il risultato su 1-1.

Terminano anche le due gare delle 18:00. Tra corsa per l’Europa e salvezza, escono due pareggi: a Bergamo l’Atalanta viene bloccata sullo 0-0 dal Genoa. Sale a sette il numero di pareggi consecutivi per i rossoblù, terzo di fila per 0-0. Un punto che serve a poco per entrambe, con l’Atalanta che perde punti dal quarto posto, restando al quinto con 48, ma anche con una partita in meno. Il Genoa invece sale a 19 punti, a -6 dal Cagliari, prima squadra salva.

Finisce in parità anche l’altra gara, ovvero Udinese-Roma. Primo tempo a tinte bianconere, con il gol di Molina al 15°, ma anche diverse occasioni sprecate per raddoppiare. Nella ripresa i giallorossi hanno provato a reagire ma i bianconeri hanno tenuto bene e, sul finale, hanno rischiato di chiudere il match sul 2-0. Raddoppio che non è arrivato, a differenza del pari degli ospiti: al quarto di sei minuti di recupero, Di Bello concede un calcio di rigore che Pellegrini trasforma, evitando così la sconfitta ai suoi. Pari che porta i friulani a quota 30 punti, +8 sul Venezia terzultimo, mentre la squadra di Mourinho resta a pari punti con l’Atalanta a 48 punti.

Occasione importante dunque per la Lazio che, domani sera contro il Venezia, ha la possibilità, in caso di vittoria, di scavalcare entrambe le squadre e portarsi al quinto posto in solitaria.

Si è conclusa la seconda gara di questa domenica, valida per la 29° giornata di Serie A. Allo Stadio Marcantonio Bentegodi, il Napoli è tornato al successo, vincendo per 1-2 contro l’Hellas Verona. Protagonista assoluto Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano a siglato una doppietta, un gol per tempo, ed ha portato i suoi momentaneamente al secondo posto in classifica, in attesa di Torino-Inter di questa sera. Per l’Hellas Davide Faraoni, sul finale espulso, aveva provato a riaprire il match ma, dopo sei minuti di recupero, la gara si è conclusa con la vittoria della squadra di Luciano Spalletti. Napoli che appunto sale a 60 punti, a -3 dal Milan capolista. Il Verona resta al nono posto a quota 41 punti.

L’anticipo delle 12:30 ha visto la sfida tra Fiorentina e Bologna, vinta dai viola per 1-o nonostante i rossoblù fossero in 10 sin dal primo tempo. Torreira è riuscito a segnare il prezioso gol del vantaggio in una vittoria che, tuttavia, non è stata così facile da raggiungere: il Bologna si è infatti fatto avanti nei minuti finale, crescendo ma senza trovare la via del gol. La giornata seguirà con la sfida tra Verona e Napoli prima e Udinese-Roma/Atalanta-Genoa e Torino-Inter poi. La giornata si concluderà con Lazio-Venezia di domani sera.

