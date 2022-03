Venezia, conferenza Zanetti: “La Lazio ha il centrocampo più forte d’Italia. Sarri? Uno dei migliori, studio il suo lavoro da anni”

Si è conclusa la seconda gara di questa domenica, valida per la 29° giornata di Serie A. Allo Stadio Marcantonio Bentegodi, il Napoli è tornato al successo, vincendo per 1-2 contro l’Hellas Verona. Protagonista assoluto Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano a siglato una doppietta, un gol per tempo, ed ha portato i suoi momentaneamente al secondo posto in classifica, in attesa di Torino-Inter di questa sera. Per l’Hellas Davide Faraoni, sul finale espulso, aveva provato a riaprire il match ma, dopo sei minuti di recupero, la gara si è conclusa con la vittoria della squadra di Luciano Spalletti. Napoli che appunto sale a 60 punti, a -3 dal Milan capolista. Il Verona resta al nono posto a quota 41 punti.

L’anticipo delle 12:30 ha visto la sfida tra Fiorentina e Bologna, vinta dai viola per 1-o nonostante i rossoblù fossero in 10 sin dal primo tempo. Torreira è riuscito a segnare il prezioso gol del vantaggio in una vittoria che, tuttavia, non è stata così facile da raggiungere: il Bologna si è infatti fatto avanti nei minuti finale, crescendo ma senza trovare la via del gol. La giornata seguirà con la sfida tra Verona e Napoli prima e Udinese-Roma/Atalanta-Genoa e Torino-Inter poi. La giornata si concluderà con Lazio-Venezia di domani sera.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: