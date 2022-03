CONFERENZA Sarri: “Potevamo segnare di più. Zaccagni? Il contatto c’è”. E sul derby…

La Lazio batte di misura il Venezia all’Olimpico, grazie al penalty segnato da Immobile. Al termine della gara valida per la 29esima giornata di Serie A Tim, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, in conferenza stampa, commenta la vittoria e la prestazione dei suoi: “Il livello della squadra è ancora da valutare, ma la crescita collettiva c’è: stiamo dando migliore protezione alla linea difensiva e questo per noi è determinante. Tre mesi fa, in una sfida come questa, avremmo rischiato maggiormente, soprattutto proprio con squadre impegnate in zona retrocessione. Avremmo potuto vincere con un punteggio più largo e sono rammaricato per il fuorigioco di Immobile, sarebbe potuto essere il gol più bello del campionato”.

Derby – “In questa settimana il livello di tensione sarà elevato ma sarà importante mantenere lucidità, senza troppa pressione. Secondo me entrambe le tifoserie danno troppa importanza a questa partita: capisco tutto, ma la priorità rimane far bene una stagione, non un singolo incontro. Ovviamente faremo di tutto però per vincere”.

Lazzari – “Sta bene, ieri ha fatto tutto l’allenamento con noi. Non sapevo quanta benzina potesse avere, nel finale è andato in difficoltà Patric così ho deciso di inserirlo. Ha fatto bene e sicuramente in settimana potrà crescere ancora”.

Leiva – “Sta meglio rispetto all’inizio della stagione, ma la partecipazione difensiva di Luis Alberto è diversa da prima. Questo dimostra che la è una crescita è collettiva”.



Il cartellino giallo a Zaccagni – “Basta vedere le immagini, il contatto c’è: si può decidere che non sia rigore, ma il giallo è stato inconcepibile”.

Immobile – “Nella Lazio ha trovato il suo habitat naturale, qui è diventato un centravanti di caratura mondiale. I numeri dicono che se la gioca con ogni altro grande attaccante ed è anche campione d’Europa, inutile aggiungere altro”.

