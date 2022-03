Derby, Mourinho: “Giovedì abbiamo una partita decisiva, la Lazio invece ha tutta la settimana per prepararsi”

Occasione ghiotta. La Lazio stasera in un colpo solo può superare Atalanta e Roma in classifica, che ieri si sono fermate contro Genoa e Udinese. L’emergenza in difesa, però, non aiuta: Marusic è squalificato, Radu ha la fascite plantare, Patric non ha partecipato all’allenamento di rifinitura. Potrebbe giocare Lazzari, ma sono solo due giorni che si allena in gruppo. Oltre a lui, completeranno il reparto Hysaj, Acerbi e Luiz Felipe, che è in diffida dal 22 gennaio. Solito centrocampo con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto; in attacco certezze Ciro e Felipe Anderson, mentre sull’altra fascia uno tra Pedro e Zaccagni (entrambi diffidati).

