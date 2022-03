Immobile sblocca il match e diventa il miglior marcatore della storia della Lazio in Serie A. E con il Venezia… – FOTO

Ciro Immobile ha sbloccato su calcio di rigore la gara con il Venezia, segnando dal dischetto il gol dell’uno a zero. Grazie a questa rete, l’attaccante partenopeo è diventato il miglior marcatore della storia della Lazio per gol fatti in Serie A, arrivando a quota 144: superato Piola a quota 143. Oltre a questo, Immobile ha segnato almeno una volta a tutte le squadre dell’attuale Serie A: mancava solo il Venezia.

