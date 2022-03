Ecco “l’idea di bellezza” della Lazio – VIDEO

In vista del derby di domenica l’ex giocatore Ernesto Calisti è intervenuto ai microfoni di TMWRadio per commentare la gara. Queste le sue parole:

“Immobile? Per lui parlano i numeri, la dicono tutta di quello che ha fatto in questi anni. Per me è anche sottovalutato in Italia. Lo avessero fatto altri, avrebbero fatto articoli su articoli. E’ uno dei più forti in Europa. Ieri la Lazio ha vinto una partita-trappola. La Lazio sta bene, è stata difficile ma solo dal punto di vista del risultato. Sicuramente sta meglio della Roma, vedendo le ultime gare, ma sappiamo che il derby nasconde delle insidie.

La Nazionale gioca in maniera diversa. La Lazio gioca per lui, che sa attaccare la profondità e segna. La Nazionale ha molti solisti, ma quando hai uno come Immobile devi cercarlo con costanza.

Non è una partita come le altre. E’ un obiettivo negli obiettivi, e ci sta. Ogni derby si vive in maniera diversa. Oggi con tanti stranieri si vive in maniera diversa, forse con meno tensione rispetto a una volta.

Per Mourinho perdere due derby in stagione gli farebbe perdere un po’ di consensi. Ci rimetterebbe più di Sarri”.

