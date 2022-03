Il Betis aspetta Luiz Felipe. E nel frattempo ha chiuso per Luiz Henrique dal Fluminense

“Germogli verdi” titola oggi Estadio Deportivo parlando del mercato in entrata del Betis. Tra i giocatori in copertina il biancoceleste Luiz Felipe, destinato a giugno a lasciare la Lazio a parametro zero. Oltre al possibile arrivo del centrale e di Alex Fernandez dal Cadice, si aggiunge un acquisto che possiamo ormai definire certo, ossia quello di Luiz Henrique, esterno destro del Fluminense. A confermarlo il presidente del club carioca, Mario Bittencourt: “Abbiamo firmato un precontratto per l’85% dei diritti di Luiz Felipe per 13 milioni di euro. La nostra situazione economica ci ha obbligato ad accettare l’offerta, inoltre il giocatore in Spagna guadagnerà cifre stratosferiche“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: