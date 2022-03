CdS | Lazio, per il derby Radu riprova e Lazzari si candida

Quinto posto, seconda partita consecutiva con la porta inviolata e quinta vittoria nelle ultime otto di campionato. La crescita della Lazio, che lunedì dopo l’1-0 al Venezia ha superato Roma e Atalanta (ha una partita in meno), non si ferma e consente al gruppo di Sarri di preparare il derby di domenica con fiducia, che con un punto in più in classifica. Tra i tanti numeri positivi dei biancocelesti, c’è un dato che risalta ed è quello della fase difensiva.

Nel 2022, in Europa solo il Real Sociedad ha fatto meglio della Lazio per numero di clean sheet in campionato: sette per la squadra basca, sei per la formazione di Sarri. Che non ha subito gol contro Salernitana, Atalanta, Bologna, Fiorentina, Cagliari e Venezia, segnando invece ben 13 volte.

Una crescita evidente, sottolineata anche da Sarri: “Siamo più corti, più attenti a non prendere le ripartenze, diamo molta più protezione alla linea difensiva che può lavorare su palloni e letture più gestibili rispetto a prima. Penso che sia cresciuta la fase difensiva della squadra, non solo i movimenti della linea difensiva. Per esempio, la partecipazione difensiva che hanno oggi Milinkovic e Luis Alberto è diversa rispetto a prima”. Intanto oggi pomeriggio la squadra, che ieri ha goduto di un giorno di riposo, tornerà ad allenarsi a Formello: sarà la prima seduta nella settimana del derby, in programma domenica alle 18. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: