FORMELLO – Assente Luis Alberto: previsto per domani il rientro in gruppo di Cataldi

Quando mancano poco più di due giorni alla sfida casalinga contro il Venezia, la Lazio è tornata ad allenarsi alle 15:00 al Centro Sportivo di Formello, con Maurizio Sarri che ha nodi da sciogliere sia in difesa che nella batteria degli esterni offensivi. La seduta è iniziata con il torello, seguita dall’attivazione atletica, durante la quale Stefan Radu ha confermato i problemi di questi giorni: altro provino negativo, il calciatore rumeno continua ad avvertire fastidi al tallone, motivo per il quale continua a essere in dubbio per la gara di lunedì. Due le alternative in questo senso: lo spostamento di Hysaj sulla sinistra, con Patric che tornerebbe sulla corsia di destra, o l’impiego di Lazzari appena rientrato dall’infortunio. Dubbi anche in avanti per il mister toscano, che in ottica derby deve ragionare sui diffidati Pedro e Zaccagni: presumibilmente solo uno dei due affiancherà Immobile e Felipe Anderson in avanti, decisiva in quest’ottica al rifinitura di domani.

