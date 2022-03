CdS | Luis Alberto a riposo precauzionale

La ripresa: adduttore affaticato, ma a Formello negano allarmi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Luis Alberto ha saltato la prima seduta di allenamento in vista della gara contro la Roma. Ma le sue condizioni non preoccupano, lo spagnolo dovrebbe riunirsi alla rosa in un paio di giorni, forse già oggi.

Doppia seduta in programma, la prima alle 10.30, la seconda alle 15. Da domani in poi, un allenamento al giorno fino alla rifinitura di sabato pomeriggio. Nelle prossime 48 ore, Cataldi si rivedrà in gruppo.

Occhi puntati anche su Radu: il giocatore ha possibilità di recupero, ma deve tornare in campo.

