Mattioli in clima derby: “Contento che Sarri non sia venuto, Mourinho è un’altra cosa”

Maurizio Mattioli, attore e tifoso giallorosso, ha rilasciato un’intervista a notizie.com, parlando del derby di questo fine settimana. Ha inoltre fatto un gradito omaggio all’ex capitano della Lazio da poco scomparso, si è poi espresso riguardo la possibile candidatura di Sarri come tecnico giallorosso in estate e sull’attuale allenatore, di cui si dice più che soddisfatto. Di seguito le sue parole:

“Sarri vicino alla Roma la scorsa estate? Sono contento non sia venuto, Mourinho è un’altra cosa!

Apprezzo comunque Sarri, si è dimostrato un tecnico internazionale e ha ottenuto risultati positivi. Dico solo che per me Mourinho è superiore.

Il derby di Roma è diverso da quello di Milano. Qui la una sfida può valere un’intera stagione, insomma non è una passeggiata. Però il rispetto è la cosa che conta di più. Anzi, voglio sfruttare l’occasione per ricordare Pino Wilson, avversario e degno capitano. Mi piacciono i rivali leali, quelli che non si nascondono in sotterfugi. Nel discorso, per esempio, rientrano anche i nomi di Giorgio Chinaglia e Vincenzo D’Amico. Sono persone che stimo. Preferisco un avversario corretto che i quaquaraquà della stesse fede.

Spero sia una sfida corretta, mi dispiace che la Roma abbia tante assenze, la situazione si è un po’ complicata”.

