Roma-Lazio, Delio Rossi: “Il derby lo decidono i giocatori migliori. Quale ricordo in particolare? Il 3-2 del 2008, la vittoria che tutti i tifosi sognano”

A Roma, questa settimana, non è come tutte le altre. Ci si avvicina sempre di più al Derby della Capitale, una sfida che vale molto di più rispetto ai tre punti in campionato e, l’attesa continua ad aumentare. Ai microfoni di Leggo.it è intervenuto, per parlare del derby e non solo, Delio Rossi, ex allenatore biancoceleste che di derby ne ha vissuti. Queste le sue parole in vista della stracittadina di domenica pomeriggio e su come ci arrivano le due squadre: “Attraversano un bel momento ma me le immaginavo più avanti in classifica. Sapevo che per la Lazio sarebbe stata un’annata di alti e bassi ma mi aspettavo che Sarri ci mettesse meno tempo per inculcare il suo modo di intendere il calcio, anche se non è facile con una squadra che per cinque anni ha giocato con un altro sistema di gioco. Chi può decidere il derby? I giocatori migliori quindi da una parte Immobile e Milinkovic e dall’altra Zaniolo e Abraham. Non mi immagino una gara all’arma bianca ma una partita molto tattica. Al di là della classifica, il derby vale più dei tre punti a Roma: non è una gara come le altre perché se vinci stai bene fino al derby dell’anno dopo”.

Delio Rossi ha vissuto diversi derby tra Lazio e Roma ma, alla domanda su quale stracittadina ricorda in particolare, non ha avuto dubbi: “Il 3-2 del 2008 con il gol all’ultimo di Berhami, la vittoria che tutti i tifosi sognano”.

Per concludere, l’ex allenatore biancoceleste, ha detto la sua anche sull’attuale mister della Lazio, Maurizio Sarri: “Ha dimostrato di essere un allenatore caratterizzato che va avanti con le sue idee e con il suo modo di interpretare il calcio, ma dal momento che scegli questo tipo di tecnico, allora lo devi assecondare. Ma la Lazio sarà in grado di farlo e di regalargli in estate 5-6 titolari all’altezza?”.

