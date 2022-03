TMW | Lazio, sospiro di sollievo su Luis Alberto: Radu dà forfait? E Sarri può eguagliare Eriksson

Si spegne un allarme, ma si accende una spia rossa. Non d’emergenza, ma di una possibile assenza pesante. Quella di Radu, che nelle ultime settimane non si è mai allenato in gruppo per una fascite plantare che non gli permette neanche di mettersi gli scarpini. Oggi i più ottimisti sperano in una clamorosa novità e magari di vederlo in campo, ma da Formello non filtra ottimismo e le percentuali di un suo forfait al derby sono maggiori rispetto a quelle della sua disponibilità. Al contrario, Sarri ieri ha sorriso per due recuperi a centrocampo: Cataldi, fuori da tre settimane, e soprattutto Luis Alberto, rimasto un giorno e mezzo in più a riposo dopo il monday night contro il Venezia. Cataldi partirà dalla panchina e darà il cambio a Leiva, mentre lo spagnolo sarà titolare con Milinkovic e Leiva. Nessun dubbio lì in mezzo, dietro invece – ragionando senza Radu – c’è un ballottaggio sulle corsie esterne.

Due alternative

Radu era diventato il titolare sulla corsia sinistra, complice un vistoso calo del rendimento di Hysaj. Che si ricandida per una maglia per il derby, come all’andata, quando giocò a sinistra con Marusic a destra. L’altra soluzione è l’impiego di Lazzari, rientrato lunedì col Venezia dopo la lesione al flessore: un paio di allunghi e serpentine per certificare il suo pieno recupero. È in ballottaggio con Hysaj, considerando certa la presenza di Marusic, squalificato nell’ultimo turno: inizierà a destra con l’albanese, a sinistra se invece dovesse giocare l’ex Spal.

E Sarri può raggiungere Eriksson

Maurizio Sarri può fare come Eriksson e vincere due derby di Roma in uno stesso anno: nessuno, oltre allo svedese, ci è mai riuscito. Successe nella stagione ‘97-‘98 e Eriksson, appena arrivato in biancoceleste, di stracittadine ne vinse addirittura 4 in una singola stagione. Da lì inizio il suo ciclo vincente e chissà che da qui non possa cominciare anche quello del Comandante, che dopo le difficoltà iniziali ha rimesso la Lazio sulla retta via.

