Derby| Il miglior ricordo di Roma-Lazio

La Lazio sul suo profilo Twitter, in occasione della stracittadina di domani, pubblica il “miglior ricordo di Roma-Lazio”. Non ci si può che riferire allo storico derby del 26 maggio 2013, finale di Coppa Italia, disputata allo stadio Olimpico di Roma, che ha visto trionfare la Lazio per un secco 0-1, con splendido assist di Antonio Candreva e gol di Senad Lulic. Il derby dei derby, che non sarà mai dimenticato da nessuna delle due sponde del Tevere. Di seguito il video-ricordo.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: