A poche ore dal derby, la società ricorda l’ultimo Roma-Lazio vinto – VIDEO

I Play-Off per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 si avvicinano sempre di più, ma per l’Italia di Roberto Mancini arriva una brutta notizia: il difensore Giovanni Di Lorenzo ha lasciato il ritiro della Nazionale di Coverciano per infortunio. A darne notizia, oltre alla Nazionale Italiana attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, è stato proprio il Napoli, club in cui milita il terzino Azzurro, che spiega, con un comunicato ufficiale, l’entità dell’infortunio: “Dopo aver raggiunto il ritiro della Nazionale, Giovanni Di Lorenzo è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado del ginocchio destro. Il difensore azzurro, che ha già lasciato il ritiro, sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni”.

Di Lorenzo, Campione d’Europa con l’Italia, sarà costretto quindi a saltare le importantissime sfide di qualificazione ai Mondiali con gli Azzurri.

