Roma-Lazio, Abraham nel post partita: “Felice per la vittoria e i gol, non potevo chiedere di meglio”

La Lazio perde amaramente il derby contro la Roma, uscendo dall’Olimpico con il risultato di 3-0. Biancocelesti mai scesi in campo e completamente in balia dei giallorossi per l’intera gara. A esprimersi per primo in merito alla rovinosa sconfitta, è stato il centrocampista Lucas Leiva, che non un tweet ha voluto esprimere il proprio disappunto per la prestazione offerta, chiedendo scusa ai tifosi: “Scusa ai tifosi Laziali per oggi”, queste le sue parole.

Di seguito il tweet del centrocampista:

Scusa al tifosi Laziale per oggi. — Lucas Leiva (@LucasLeiva87) March 20, 2022

