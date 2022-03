Roma-Lazio, due episodi da rivedere: la gomitata su Milinkovic e quella su Luis Alberto

La Lazio esce sconfitta da derby ed il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri in conferenza stampa ha commentato il ko contro i giallorossi: “Non ho visto la squadra sfilacciata, abbiamo perso troppi palloni in costruzione e così. La gara è stata condizionata dal gol preso dopo meno di un minuto: chiaro che può portare un contraccolpo, ma non abbiamo avuto reazione emotiva. Poteva riportarci in partita il rigore su Milinkovic: non credo sia colpa dell’arbitro, ma dal Var non hanno richiamato nessuno; questo comunque non è un alibi. È stato un episodio netto e chiaro, probabilmente poteva rimetterci in gara ma io valuto i restanti minuti e non siamo stati in partita. Spero questa partita non lasci scorie, dispiace a tutti e soprattutto per i tifosi che stasera con la Curva piena provavano a trascinarci: nonostante la delusione, dobbiamo aver la forza di continuare a giocare. In gente dopo una brutta gara abbiamo avuto reazioni di livello. Il cambio tattico della Roma? M’aspettavo che Zaniolo rimanesse fuori, io comunque di tattico in questa gara non ci vedo niente. Dopo esserci spenti, vengono fuori tutte altre dinamiche”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: