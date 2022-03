Lazio: anticipi e posticipi delle prossime giornate di Serie A

In un recente intervento a Sky Clacio Club, Paolo di Canio, ex attaccante biancoceleste, si è espresso sulla prestazione della Lazio di ieri sera. Ecco le sue parole: “Tra i giocatori della Lazio non c’è un virile, c’è Pedrito, Felipe Anderson, Luis Alberto, Milinkovic-Savic. Non c’è nessuno. Per una rissa vado da solo così muoio da eroe, se no sembra anche che ti sei portato gli amici. Acerbi a due fa una fatica, dai sottopassaggi già boccheggia. Sta giocando in un ambiente per lui non facile. Dopo lo screzio con i tifosi non ha vita facile. Era un idolo, adesso è al centro della contestazione”

