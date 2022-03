Classifica ricavi stagione 2020/21: comanda il Manchester City, la Juventus “prima italiana”. La posizione della Lazio

Come riporta il sito Calcioefinanza.it, secondo quanto emerge dalla Football Money League 2022, pubblicata dallo Sports Business Group di Deloitte, il Manchester City conquista per la prima volta, quarta per un club inglese, la vetta in Europa in termini di ricavi, e lo fa nella stagione 2020/21. Al secondo posto il Real Madrid, seppur con un fatturato di 645 milioni di euro, in aumento rispetto ai suoi 550 milioni del 2019/20, ma in calo rispetto ai 714 milioni del primatista della stagione scorsa: il Barcellona.

I club che compongono la Top Ten rimangono invariati, mentre 16 società su 20 erano presenti nella Money League dello scorso anno. Il Bayern Monaco (611,4 milioni di euro) ha mantenuto il terzo posto nella Money League, guadagnando di nuovo il podio. Ben 16 dei 20 club della Money League 2022 erano presenti anche nella scorsa edizione, con Aston Villa, Wolverhampton, West Ham e Leicester, tutti club inglesi, che rimpiazzano Eintracht Francoforte, Napoli, Lione e Schalke 04, a dimostrazione del divario in crescita tra la Premier League e gli altri top campionati d’Europa.

Guardando alla Serie A, la Juventus si conferma prima tra le squadre italiane salendo al 9° posto della classifica con 433,5 milioni di ricavi (+9% rispetto al 2020). Prossimi praticamente allo zero i ricavi da matchday (che valgono il 2% del totale), mentre il resto della quota si divide tra diritti televisivi (237 milioni di euro) e ricavi commerciali (188,7 milioni di euro).

L’Inter resta al 14° posto con 330,9 milioni di ricavi, in buona crescita del 14% rispetto ai 291,5 milioni di euro del 2020. Anche per i nerazzurri i ricavi da matchday sono ridotti ai minimi termini e valgono l’1% del totale, mentre la società ha incassato 216 milioni dai diritti tv e 112,7 milioni sul fronte commerciale.

Il Napoli, che esce dalla top 20 della Money League, ha registrato un fatturato pari a 174,5 milioni, crollando in questo modo al 27° posto della graduatoria complessiva. Il club partenopeo è stato scavalcato da altre due italiane, che sono la Roma – con 190,4 milioni di fatturato – e l’Atalanta (187,6 milioni di euro nel 2019/20).

Anche il Milan rimane fuori dalla Top 20, sempre trentesimo a quota 161,1 milioni di ricavi. I club rossoneri sono stati sorpassati addirittura dalla Lazio nella classifica relativa alla stagione 2020/21, con i biancocelesti che – grazie alla partecipazione alla UEFA Champions League – hanno potuto spingere i loro ricavi.

