GdM | Lazio, Luiz Felipe non rinnoverà: accordo ai dettagli col Betis già comunicato al club

La Lazio ha numerose questioni da risolvere dal punto di vista dei rinnovi contrattuali dei giocatori: uno dei calciatori interessati è Luiz Felipe. Il difensore ad oggi non sembrerebbe intenzionato a firmare il suo rinnovo con il club laziale e, stando a quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, ha già comunicato la propria decisione alla società biancoceleste: il suo futuro è in Spagna. L’italo-brasiliano, in scadenza a giugno, avrebbe infatti raggiunto l’accordo col Betis Siviglia: mancano solo gli ultimi dettagli per la firma del classe ’97 sul contratto che lo legherà agli spagnoli.

