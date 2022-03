Lega Nazionale Dilettanti, Abete eletto nuovo presidente

L’Inter e i suoi legali non si arrendono e cercano i tre punti a tavolino, fondamentali e preziosi in ottica scudetto. La dirigenza nerazzurra ha depositato al Collegio di Garanzia del CONI il ricorso per ottenere la vittoria a tavolino di Bologna-Inter. La partita era in programma il 6 gennaio scorso ma è stata rinviata causa Covid. Nel caso in cui si dovesse giocare la finestra più probabile sarebbe la settimana del 4 maggio.

