Buon compleanno, Luiz Felipe: il difensore biancoceleste spegne 25 candeline

Nato in Brasile il 22 marzo del 1997, spegne oggi 25 candeline il difensore biancoceleste Luiz Felipe Ramos. Il giocatore è approdato alla Lazio nel 2017, esordendo nella vittoria casalinga per 4-1 contro il Milan il 10 settembre dello stesso anno. Il suo palmares in biancoceleste conta la vittoria della Coppa Italia nel 2018\2019 e due Supercoppe Italiane (2017\2018 e 2019\2020). Parte integrante della difesa di mister Sarri, in questi giorni è stato convocato dal ct Mancini per gli spareggi mondiali. In scadenza di contratto a giugno, il suo futuro potrebbe portarlo lontano dalla Capitale ma nel frattempo è pronto allo sprint di fine stagione con la maglia della Lazio: buon compleanno, Luiz Felipe!

