Nazionale, Dario Marcolin chiarisce: “La notizia dei casi Covid non è mia”

Sul suo profilo Instagram ufficiale, Dario Marcolin ha diffuso un messaggio per chiarire le sue dichiarazioni sui possibili casi Covid in Nazionale. Il giornalista ha scritto: “Su Whatsapp gira un messaggio a mia firma, che ovviamente io non ho mai scritto. Non è mia la paternità della notizia sui possibili casi di Covid in Nazionale: non ne so nulla e l’ho semplicemente sentita in macchina alla radio… Così togliamo ogni dubbio. Forza Azzurri”.

