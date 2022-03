Italia ancora fuori dal Mondiale

Italia ingiustificabile. Berardi ha diverse occasioni al primo tempo, una in particolare a porta vuota, ma non riesce a gonfiare la rete. Secondo tempo privo di azioni salienti, l’unica occasione la ha Pellegrini, che decide di crossare una palla da solo davanti al portiere, a cui non non può arrivare nessuno. La Macedonia del Nord segna nei minuti di recupero con un gran gol da fuori area. L’Italia non si qualifica ai Mondiali in Qatar del 2022.

