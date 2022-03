Schira: “Rinnovo annuale per Radu, pronto a iniziare la 15esima stagione alla Lazio”

Stefan Radu è pronto a iniziare la 15esima stagione in Serie A con la Lazio. Per lui, infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, è pronto e in arrivo un contratto annuale che lo legherà per un’altra stagione in biancoceleste.

