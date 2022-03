Un anno fa la tragica scomparsa di Guerini: il ricordo della Lazio

Questa sera la nazionale affronterà la prima delle due sfide per andare ai Mondiali: al Barbera di Palermo affronterà la Macedonia del Nord. Per la sfida di questa sera Mancini ha deciso di lasciare in tribuna 9 giocatori tra cui 2 della Lazio, ovvero Zaccagni e Luiz Felipe. Questa la lista completa dei giocatori tagliati fuori: Gollini, Bonucci, Luiz Felipe, Biraghi, Sensi, Zaccagni, Scamacca, Zaniolo e Belotti a cui si aggiunge anche Locatelli fuori per Covid. Sul sito della FIGC sono infatti apparsi i numeri che indosseranno i giocatori questa sera, ad eccezione degli esclusi.

I numeri di maglia degli Azzurri per la gara con la Macedonia del Nord

Portieri: 14 Alessio Cragno (Cagliari), 21 Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), 1 Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Mattia De Sciglio (Juventus), 13 Emerson Palmieri (Lione), 16 Alessandro Florenzi (Milan), 19 Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 5 Bryan Cristante (Roma), 8 Jorginho (Chelsea), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Matteo Pessina (Atalanta), 4 Sandro Tonali (Milan), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 9 Joao Pedro (Cagliari), 20 Matteo Politano (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo).

