La Lazio cerca un regista, a Sarri piace Vitinha

Un’altra volta senza Mondiale. La Macedonia del Nord ha fermato il cammino dell’Italia verso il Qatar e le critiche alla squadra azzurra non sono mancate. Tra i più colpiti dai giudizi c’è il capitano biancoceleste Ciro Immobile che è stato affossato con un 4 in pagella, secondo La Gazzetta dello Sport: “Troppe volte una gara sbagliata. Il 9 dei record laziale, tutto questo in azzurro non gli riesce in pratica mai. Frenetico, confuso, impreciso, con quella maglia che lo schiaccia. Con molte probabilità l’ultima con l’Italia”. Fa eco il Corriere dello Sport: “Altro flop in azzurro. Attacca la profondità, fa parecchio movimento e non sempre viene servito bene. Qualche stop così così e diversi tiri. Peccato che nessuno sia nello specchio. Sembra bloccato da tensione e pressione”.

