TMW | Lazio, il paradosso dei centrali: Luiz Felipe e Acerbi titolari-contestati (e con la valigia in mano)…

Tra i giocatori più contestati dai tifosi ci sono i due centrali titolari: Acerbi per un motivo, Luiz Felipe per un altro. Il primo per la famosa esultanza polemica contro il Genoa, il secondo per aver deciso di non rinnovare e andare al Betis Siviglia. Sarebbero potuti essere i perni su cui costruire la squadra del futuro, ma la verità è che Sarri probabilmente li perderà entrambi in un colpo solo. Per rimpiazzarli si pensa sempre alla coppia Casale-Romagnoli, con quest’ultimo che sembra sempre più vicino alla Lazio. Non si sa ancora dove potrebbe andare Acerbi, si sa solo che in caso di offerta la Lazio non farà muro: il prezzo è sui 4-5 milioni per un 34enne che guadagna 2,5 milioni fino al 2025.

