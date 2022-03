CdS | Lazio, spunta Silvestri nel casting dei portieri

Porta di nuovo spalancata. Il derby infligge a Strakosha il colpo di grazia: a giugno potrà andare via a scadenza, nessuna retromarcia. Sarri da luglio invoca una rivoluzione fra i pali, adesso serve un’accelerata. Come riportato da Il Messaggero, dopo un’estate a contattare Kepa, Sarri ha capito ormai che non basta il prestito del Chelsea perché l’ingaggio non è alla portata. La lista di Sarri è comunque lunga. Piacciono Vicario e Consigli, ma il 21enne Marco Carnesecchi è ormai al primo posto. Merito anche di una consulenza: Maurizio ha chiamato Buffon, con cui è in ottimi rapporti dai tempi della Juve, per chiedere un parere sul gioiellino in mostra con l’Under 21 e in Serie B con la Cremonese in questa annata. La Lazio così si è già informata: il portiere è di proprietà dell’Atalanta, ma nel 2023 andrà a scadenza. Si può strappare per 10 milioni alla Dea, che deve anche piazzare Gollini: Sarri tuttavia dice no all’estremo difensore di rientro dal Tottenham. Quasi sicuramente serviranno tuttavia due portieri perché anche Reina sembra ormai al capolinea. È vero che Pepe ha il rinnovo automatico di un anno in caso di qualificazione biancoceleste in Europa, ma lo spagnolo non riesce più a ritrovare la miglior forma. Tare ha un accordo con l’entourage di Luis Alberto per un altro assistito, Sergio Rico, 28enne connazionale del Psg, che tuttavia difficilmente verrebbe nella capitale a fare la riserva. Come secondo Sarri ha indicato Provedel dello Spezia. Intanto, fra una settimana col Sassuolo toccherà ancora a Strakosha. L’allenatore teme per la difesa, in particolare per i centrali titolari Luiz Felipe e Acerbi, che Mancini potrebbe utilizzare martedì contro la Turchia. Con la Serbia Under 21 ha giocato in quel ruolo Kamenovic, 90’ in campo nel 2-1 contro la Macedonia. L’altro mistero Jovane Cabral ha segnato contro il Guadalupe con la sua nazionale capoverdiana. Luka Romero ha mandato una cartolina al fianco di Messi dall’Argentina. La sua faccia fresca resta l’unica nota lieta persino dell’ultima maledetta stracittadina.

