Lazio, riparte la corsa all’Europa: otto gare rimaste, il confronto con le dirette rivali

Obiettivo ripartire, subito. A questo deve puntare la Lazio che, dopo il derby perso in malo modo nello scorso weekend, deve cercare di dare il meglio di sé in questo finale di stagione, con l’intento di fare più punti possibili nelle otto gare di Serie A rimaste per centrare il piazzamento in Europa. Mister Sarri, senza i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, lavora a Formello con il gruppo biancoceleste in vista della ripresa. Sabato prossimo, allo Stadio Olimpico di Roma, è in programma la prima delle otto gare rimaste, con la squadra biancoceleste, attualmente settima in classifica, impegnata contro il Sassuolo.

Di otto partite, la Lazio ne giocherà in casa ben cinque, con tre trasferte in casa di Genoa e Spezia, impegnate nella lotta salvezza, ed a Torino contro la Juventus, alle prese con la lotta Champions, con un occhio anche alla corsa Scudetto. Oltre al Sassuolo, la squadra di Sarri affronterà, tra le mura amiche, Torino, Sampdoria ed Hellas Verona, oltre al big match contro il Milan capolista. Più punti possibili da fare, con un occhio anche alle dirette concorrenti per un posto in Europa.

CALENDARIO LAZIO: Sassuolo (CASA), Genoa (TRASFERTA), Torino (CASA), Milan (CASA), Spezia (TRASFERTA), Sampdoria (CASA), Juventus (TRASFERTA), Hellas Verona (CASA).

In ordine di classifica, attualmente al quinto e sesto posto ci sono Atalanta e Roma con 51 punti, due in più della Lazio di Sarri. Entrambe, oltre al campionato, saranno impegnate anche nelle competizioni europee. Per la squadra di Gasperini, che affronterà il Lipsia ai quarti di Europa League, sono nove le gare rimaste da giocare in campionato, visto che dovrà recuperare anche la gara casalinga contro il Torino valida per la 20° giornata di Serie A. La Dea ha da giocare ancora due big match, uno in casa e l’altro in trasferta: alla ripresa se la vedrà a Bergamo contro il Napoli, mentre alla penultima sarà di scena a San Siro contro il Milan.

CALENDARIO ATALANTA: Napoli (CASA), Sassuolo (TRASFERTA), Hellas Verona (CASA), Venezia (TRASFERTA), Salernitana (CASA), Spezia (TRASFERTA), Milan (TRASFERTA), Empoli (CASA).

Atalanta-Torino (Data e orario da definire).

La Roma di Mourinho, oltre al doppio confronto con il Bodo/Glimt ai quarti di Conference League, squadra già affrontata nella fase a gironi, ha gli stessi punti dei nerazzurri ma con una partita in più. Sono otto infatti le gare rimaste ai giallorossi in campionato, con la Sampdoria prossimo avversario alla ripresa dopo la sosta. Come per Lazio ed Atalanta, anche la Roma ha ancora da disputare due big match contro squadre in lotta per lo Scudetto (Napoli e Inter) ma, in più, ha ancora l’ultimo scontro diretto per Europa e Conference League contro la Fiorentina.

CALENDARIO ROMA: Sampdoria (TRASFERTA), Salernitana (CASA), Napoli (TRASFERTA), Inter (TRASFERTA), Bologna (CASA), Fiorentina (TRASFERTA), Venezia (CASA), Torino (TRASFERTA).

Infine, con soli due punti in meno dei biancocelesti, ma con una partita da recuperare, c’è la Fiorentina in lotta per un piazzamento europeo. I Viola, come Atalanta e Roma, non hanno da giocare solo il campionato, visto che sono ancora in corsa per la Finale di Coppa Italia. Il prossimo 19 aprile infatti, la squadra di Italiano sarà impegnata nella Semifinale di ritorno in casa della Juventus, dopo lo 0-1 per i bianconeri all’andata. Il risultato della Fiorentina nella competizione nazionale sarà decisivo anche per la lotta all’Europa: in caso di eliminazione dei Viola, saranno quinta e sesta ad accedere alla fase a gironi di Europa League, mentre la settima sarà impegnata in Conference League nella prossima stagione, visto che a vincere la competizione dovrebbe essere una squadra già qualificata in Europa. Al contrario, se la squadra di Italiano dovesse vincere la Coppa Italia, sarà proprio la Fiorentina, insieme alla quinta classificata, ad accedere all’Europa League, mentre la sesta andrà alla fase a gironi di Conference League, con la settima fuori dalle coppe europee. In Serie A, come l’Atalanta, sono nove le gare rimaste ai Viola, con la gara casalinga contro l’Udinese da recuperare. A differenza delle altre tre, la Fiorentina è quella che ha più big match ancora da disputare: Napoli e Milan in trasferta, Juventus e lo scontro diretto con la Roma tra le mura amiche.

CALENDARIO FIORENTINA: Empoli (CASA), Napoli (TRASFERTA), Venezia (CASA), Salernitana (TRASFERTA), Milan (TRASFERTA), Roma (CASA), Sampdoria (TRASFERTA), Juventus (CASA).

Fiorentina-Udinese (Data e orario da definire).

