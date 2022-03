GdS | Mihajlovic si è già operato, non ha detto nulla a nessuno: “C’è la Fiorentina, sono un professionista”

Ieri la conferenza stampa di Mihajlovic è stata una doccia fredda per tutto il mondo del calcio e non solo. L’allenatore del Bologna ha annunciato, infatti, che dovrà fermarsi per qualche partita per sottoporsi ad un ciclo di cure a causa del ritorno della malattia. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sinisa sembra che si sia già operato un mese fa. Il tecnico è venuto a conoscenza dei “campanelli di allarme” subito dopo la sfida con la Salernitana, giocatasi il 26 febbraio. Senza dire nulla a nessuno, ha vissuto poi la gara con il Torino e successivamente si è sottoposto ad un intervento chirurgico non banale. Di solito, chi subisce un intervento simile è costretto a stare una settimana in ospedale, invece Sinisa ha fatto di tutto per farsi dimettere la sera stessa. Nonostante il dolore, i punti di sutura ancora freschi e le raccomandazioni di chi gli consigliava il riposo, la mattina seguente ha diretto, come se nulla fosse, l’allenamento del Bologna. Non ha detto nulla neanche alla sua squadra, perché “c’è la Fiorentina, sono un professionista” e voleva tenere tutti concentrati. Dopo il responso, ha informato la dirigenza e organizzato la conferenza stampa, nel mentre preparava la gara con l’Atalanta. Sinisa non molla mai.

