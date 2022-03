Lazio – Sassuolo, dove vedere la partita in tv e streaming

Moretti 6,5 – Buone le uscite e le poche volte che è chiamato in causa non commette errore. Lieve leggerezza in occasione del gol del Frosinone

Pollini 5.5 – Gara senza infamia e senza lode rovinata dalla sfortuna di trovarsi nella traiettoria in occasione dell’autogol, dove non riesce a spazzare buttandosela dentro

Santovito 6 – Tiene bene la difesa rischiando poco fino ai minuti finali, dove il Frosinone si fa vedere più in avanti spinto dal gol.

Silva 6 – Reintegrato per questa gara, il classe 99′ porta esperienza in difesa a livello di sicurezza nella gestione palla e nel non rischiare

Marinacci 6,5 – Buona presenza difensiva, rischia poco e copre bene in fase di palla inattiva. Le sue avanzate offensive hanno creato qualche problema

dal 61′ – Quaresima 6 – Ingresso in linea con il lavoro svolto da Marinacci, con una maggior attenzione in fase difensiva

Ferrante 7 – Tiene bene il centrocampo ed è bravo a farsi trovare pronto in occasione del gol su ribattuta

dall’85’ Schuan SV

Ferro 6 – Richiamato a pochi minuti dall’inizio, è bravo a gestire i falli e a impostare il gioco

Adjaoudi 6 – Buona qualità in mezzo al campo, gioca bene i palloni a disposizione e tiene un buon controllo. Si prende un’ammonizione forzata prima di uscire

dal 77′ Shehu 6 – Ingresso importante dal punto di vista della gestione del pallone, una presenza utile per dare qualità

Bertini 6- Non incide come in altre partite, ma il suo tiro potente su punizione crea la condizione per il gol del vantaggio

Tare 6,5 – Buon lavoro di sponda e protezione palla che oggi ha unito anche a qualche spunto personale. Per poco non trova il gol da fuori a inizio ripresa.

dal 61′ Mancino 6 – Ingresso utile per le ripartenze, tiene qualche pallone e dà sostanza alla causa biancoceleste

Crespi 7 – Un primo tempo leggermente sottotono è compensato da un secondo tempo di buona qualità con tanto di gol arrivato su azione personale

dall’85’ Troise SV

