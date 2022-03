Nazionale, Del Piero: “Non è un momento felice, ma l’Italia deve rialzare la testa”

Paul Gascoigne, ex giocatore della Lazio e di varie squadre inglesi e scozzesi, è tornato a calcare un campo di calcio segnando anche una rete. È successo durante la partita tra ex leggende organizzata dai Rangers, in occasione dei 150 della Società. Gascoigne militò nel club scozzese dal ‘95 al ‘98, e ieri ha preso parte a questo match amarcord segnando la rete del 3-2 in modo a dir poco rocambolesco.

Di seguito il link del video:

