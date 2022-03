PRIMAVERA 2 | Lazio-Frosinone, in campo un avversario speciale: Alessio Maestrelli, nipote del Maestro

Alle ore 14.oo allo stadio Fersini è andata in scena Lazio-Frosinone, gara valida per la 9′ giornata di ritorno del campionato di Primavera 2. La squadra di mister Calori batte 2-1 i ciociari grazie alle reti di Ferrante e Crespi, con lo sfortunato autogol di Pollini che accorcia le distanze per gli ospiti ma non cambia le sorti della sfida. Gara combattuta con un avversario di livello, che vanta in rosa anche un “avversario speciale”: si tratta di Alessio Maestrelli, difensore classe 2003, nipote proprio del Maestro laziale Tommaso. Dopo la parentesi con l’Under 15 del Tor di Quinto, il giovane centrale approda a Frosinone dove ad oggi è diventato perno della difesa. Un po’ come lo zio: Marco Materazzi, uno dei protagonisti del triplete dell’Inter nel 2010 e, soprattutto, del Mondiale del 2006.

