Sabrina Veretout festeggia il suo compleanno nonostante fosse positiva al Covid 19

“Brividi, mal di testa totale ma devo resistere”. Così si esprime Sabrina Veretout, moglie del centrocampista romanista Jordan Veretout. La scelta della moglie del centrocampista giallorosso, è stata quella di non rinunciare a festeggiare il suo compleanno nonostante fosse risultata positiva al Covid 19, sostiene però di avere informato gli invitati della situazione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sabrina Veretout, ha deciso di andare contro ogni regola e festeggiare comunque il suo compleanno, il tutto tra l’altro testimoniato dalle sue storie Instagram. Una festa tutti a casa del giocatore, tutti vicini senza mascherina. Veretout non viene mai inquadrato nelle foto. La moglie si è giustificata tramite delle storie Instagram dicendo che tutti gli invitati erano a conoscenza della sua positività e che erano comunque già stati in contatto nei giorni e nelle ore precedenti alla festa.

