Serbia, i fratelli Milinkovic: “Difendere i nostri colori è una questione di famiglia” – FOTO

A seguito della sconfitta rimediata contro la Macedonia del Nord, che è costata la non qualificazione al prossimo Mondiale, l’Italia si appresta ad affrontare la Turchia. La gara è in programma martedì alle 20:45, e Ct Mancini ha diramato la lista dei convocati per l’amichevole. Presenti gli unici due giocatori della Lazio rimarrò in ritiro, Francesco Acerbi e Mattia Zaccagni. Gli altri due, Immobile e Luiz Felipe, hanno lasciato invece il ritiro nei giorni scorsi.

Questa la lista dei convocati:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

