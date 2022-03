Serie A, Lazio dodicesima per corrispettivi erogati agli Agenti Sportivi

Questa sera alle 20.45 Portogallo e Macedonia del Nord scendono in campo per giocarsi la qualificazione per Qatar 2022. Il portiere macedone Stole Dimitrievski ha parlato così in vista della gara, dopo la gioia della vittoria di Palermo contro l’Italia: “Sta a noi scendere in campo al “Dragao” e dare il massimo. Niente di più, niente di meno. Questa partita è ciò che abbiamo desiderato per tutta la vita. Ce lo siamo meritati e lotteremo per realizzare il nostro sogno. Sarà estremamente difficile. Il Portogallo è una delle nazionali più forti al mondo. Hanno una qualità individuale incredibile, sono coperti in tutte le posizioni e ovviamente favoriti. Dobbiamo fare ciò che l’allenatore ci chiede. Ognuno conosce il proprio compito e dobbiamo essere concentrati al massimo. Crediamo in noi stessi e giocheremo con la motivazione di scrivere una storia del calcio macedone“.

