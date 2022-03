Turchia-Italia, le formazioni ufficiali

L’attaccante azzurro Joao Pedro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.

Queste sono state le sue parole: “Sono stati giorni difficili dove abbiamo dovuto digerire un risultato che non volevamo. Oggi dobbiamo pensare di ripartire. Ovviamente dobbiamo correggere gli errori e ripartire perchè l’Italia deve iniziare subito la risalita. Farlo due volte di fila è faticoso ma è l’unica cosa che dobbiamo fare. Mancini? Credo che la cosa ci abbia colpito di più nelle sue parole è che è la seconda volta. Chi scenderà in campo e dovrà risalire con la squadra dovrà pensare a questo. La base c’è, ha vinto ma ha sofferto un colpo grande. Dobbiamo pensare a ripartire. Numero 10? A me spiace essere arrivato all’ultimo. Fa parte del gioco. Mi spiace non aver potuto aiutare. E’ stato e sarà un piacere oggi. Continuerò a lavorare come tutti. Non sarà facile. Tutti avranno voglia di far parte di questo progetto di risalita. Devo pensare a questa partita, godermela perché può essere l’ultima ripartire. Futuro? Arrivare a questi livelli, con l’età che ho io. La verità è che se il risultato fosse stato questo non avrei cambiato idea. Avrei voluto dare di più ma dobbiamo pensare a ripartire”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: