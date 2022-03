Le Iene, Di Canio e Cassano con la maglia… della Lazio

Come anticipato tramite un post su Instagram da Stefano Corti e il profilo ufficiale de Le Iene, questa sera andrà in onda, nel mezzo della puntata, un incontro con Antonio Cassano e Paolo di Canio. Il motivo? Alcune dichiarazioni del primo che, secondo l’interpretazione de Le Iene, potrebbero riferirsi proprio all’ex giocatore della Lazio. Nell’anticipazione si vede, però, Cassano in un’insolita veste: indossa infatti la maglia biancoceleste della corrente stagione. Nella foto successiva si vede invece Di Canio che tiene la maglia del giocatore barese.

