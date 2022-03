Il Tempo | Verso il Sassuolo, Luiz Felipe resta ai box. Tocca a Patric

La ripresa del campionato si avvicina, i dubbi di Sarri in difesa aumentano.

Come riportato da Il Tempo, il recupero di Luiz Felipe per la sfida di sabato pomeriggio contro il Sassuolo sembra tutt’altro che scontato. Si sta dividendo tra piscina e palestra: martedì ha iniziato un protocollo specializzato per cercare di rimetterlo in piedi. Le valutazioni saranno quotidiane. La scelta, dunque, dovrebbe ricadere su Patric, da affiancare a Francesco Acerbi. Ieri è andata in scena l’unica doppia seduta della settimana. Oggi invece si comincerà a fare sul serio nella preparazione alla gara contro la formazione di Dionisi. Sono tornati quasi tutti i Nazionali: l’ultimo sarà Luka Romero. Sarri intanto ha riabbracciato Marusic e Zaccagni, non si è ancora visto Acerbi (non è in dubbio). Dal centrocampo in su nessun punto interrogativo: i tre in mezzo saranno Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Mentre in avanti la squalifica di Pedro spiana la strada a Felipe Anderson e Zaccagni. Saranno loro a supportare Immobile. Fino ad ora sono 10800 i biglietti staccati per il match con il Sassuolo.

