La Lazio pensa a Rovella, di proprietà della Juventus

In attesa del termine della stagione ancora in atto, iniziano a svilupparsi quelli che potrebbero essere i primi movimenti di mercato nella sessione estiva. La Lazio in particolare, è alla ricerca di diversi giocatori per rinforzare una Rosa che probabilmente verrà rivoluzionata. Uno di questi, è Fabiano Parisi, terzino sinistro in forza all’Empoli classe 2000. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la Società biancoceleste avrebbe messo gli occhi su di lui inserendosi tra le candidate per accaparrarsi il giovane talento italiano.

Di seguito il tweet di Nicolò Schira:

