Vavro e Milinković si rincontrano, ma in una veste diversa

Denis Vavro pubblica sul suo account di Instagram, una foto insieme a Milinković-Savić. Lo slovacco attualmente in prestito al Copenaghen dalla Lazio, commenta poi il post con queste parole: “Bello rivederti amico mio, in bocca al lupo per il resto della stagione“. Forse il rapporto con il Sergente è una delle poche cose belle che ricorda dell’esperienza in biancoceleste, come dedotto a seguito della sua recente intervista in cui parlava del suo futuro calcistico.

