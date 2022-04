CONFERENZA SARRI – “Sono incazzato con me stesso e con la squadra per il derby. Sassuolo? Fra le migliori d’Italia”

Tra 24 ore andrà in scena l’incontro tra Lazio e Sassuolo, valido per la 31esima giornata di Serie A. I biancoceletsi arrivano da una brutta sconfitta rimediata al derby contro la Roma, i neroverdi invece da una schiacciante vittoria ottenuta contro lo Spezia. Lazio-Sassuolo è sempre stata una sfida dalle molte emozioni, e lo stato di forma della squadra di Dionisi fa di questa gara un’insidiosa sfida per gli uomini di Sarri.

IL SASSUOLO – Come anticipato, i neroverdi vengono da un netto successo in casa per 4-1, conquistato contro lo Spezia. Il momento di forma e l’attuale posizione in classifica (nono posto), non sono elementi da sottovalutare per chi affronta questa squadra. Tanti gli uomini in forma nell’undici titolare di Dionisi, che negli ultimi tempi sono entrati anche nel giro della Nazionale italiana: dal solito Berardi (che non sarà della gara per infortunio), quest’anno in doppia cifra sia per gol che per assist, al bomber Scamacca fino ai giovani talenti Raspadori e Frattesi. Da tenere d’occhio le ultime prestazioni di Junior Traorè, centrocampista classe 2000 attualmente a quota 4 gol e 2 assist.

LA FORMAZIONE (4-3-3) – Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kiriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traorè; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

LA STELLA – In una squadra così piena di talenti, perlopiù giovani, sono tante le stelle che negli anni stanno dimostrando il proprio valore facendosi strada a suon di gol. Tra questi, spicca il nome di Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 che da due anni a questa parte di sta mettendo in mostra con la maglia neroverde. Per lui in stagione 9 gol e 4 assist finora, con una rete segnata propri nella gara d’andata contro la Lazio. Una spina nel fianco per le difese, capace di insinuarsi e far male. Le sua ultime prestazioni, hanno destato l’attenzione anche di a Roberto Mancini, che lo ha convocato più volte in Nazionale. Martedì scorso contro la Turchia, è arrivato un altro gol in azzurro per lui.

IL PRECEDENTE – L’ultimo confronto tra le due formazioni risale al dicembre del 2021, quando nella gara d’andata fu il Sassuolo ad avere la meglio sui i biancocelesti. Grazie alla rete proprio di Berardi e poi di Raspadori, la squadra di Dionisi superò quella di Sarri per 2-1. Una vittoria importante per i neroverdi soprattutto perché arrivata in rimonta, in quanto fu la Lazio che per prima trovò subito il vantaggio nei primi minuti con Mattia Zaccagni.