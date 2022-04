Il Messaggero | Raul Moro, il giocatore della Lazio picchiato e rapinato dell’auto sul raccordo a Roma

Vietato assumere ancora l’atteggiamento del derby. Difficile pensare ad un altro tema per il discorso fatto ieri dal presidente Lotito alla squadra a Formello. Come riporta il Messaggero, il patron si aspettava qualcosa in più nella stracittadina. Per questo anche lui, come Sarri, ha atteso il rientro di tutti i calciatori per farsi sentire in nome dell’obiettivo principale di questo finale di stagione: l’Europa League. Domani di fronte ci sarà il Sassuolo e non sarà ammesso un altro passo falso. Sono tornati tutti. L’ultima semestrale ha svelato un altro milione di commissioni per un conto totale del cartellino che recita 8,040 milioni di euro. Non è certamente a questi conti che avrà pensato Sarri ieri mentre riabbracciava Luiz Felipe. Nonostante i fastidi mattutini al ginocchio, nel pomeriggio il centrale ha stupito tutti completando l’intera seduta tattica con i compagni. Starà al tecnico decidere se rischiarlo col Sassuolo o puntare su Patric. La difesa è quella con più dubbi considerando anche il ballottaggio tra Lazzari e Hysaj. Più sicuri del posto invece Acerbi e Marusic (ieri in Paideia per un semplice controllo). Poche sorprese a centrocampo dove verrà riproposto l’assetto con Milinkovic Leiva e Luis Alberto mentre in attacco tornerà Zaccagni nel tridente con Felipe Anderson e Immobile. Squalificato Pedro. L’unico indisponibile resta Radu che ieri, dopo oltre tre settimane di stop, è tornato a correre in campo con gli scarpini, stavolta senza lamentare alcun dolore.

