La Nord chiama, Signori risponde: il ringraziamento del bomber sui social

Finisce 2-1 tra Lazio e Sassuolo, la sfida delle 18,00. L’allenatore dei neroverdi Alessio Dionisi ha commentato in conferenza stampa la gara dell’Olimpico: “Siamo stati leziosi nel primo tempo, mi assumo le responsabilità. Poi nella ripresa abbiamo incassato subito un gol banale. Cinque minuti di recupero non si possono vedere: il gioco con il var è stato fermo 3 minuti e i medici della Lazio sono entrati in campo due volte, oltre a tutte le sostituzioni. Nonostante questo, la Lazio ha meritato di vincere. Europa? Non puntiamo ad arrivarci, ma a migliorarci. La mano di Sarri si è sempre vista, anche se i risultati non sempre vengono. Abbiamo perso un’occasione, oggi. Non bisogna cercare alibi, non voglio trasmettere questo. Avevamo indisponibilità importanti, come Lopez e Berardi, che è quello che ha fatto più gol e assist. La loro assenza deve essere un motivo di crescita per la squadra che deve sopperire facendo altro, magari ci siamo riusciti a metà.

Scamacca e Raspadori provato dall’eliminazione? È uno scotto per tutti, anche io sono rimasto male, figuriamoci chi ha giocato a Palermo. Comunque chi è sceso

in campo oggi era motivato. Queste partite sono utili, sono sicuro che con l’Atalanta giocheremo con un altro atteggiamento. Sarri si è complimentato con noi? Lo ringrazio, anche all’andata lo aveva fatto”.

