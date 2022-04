La Repubblica | Sarri cancella il derby: “Lavoriamo per il futuro”

Lazzari e Milinkovic piegano il Sassuolo. Il tecnico su Immobile “Errori non da lui”.

Come riportato da La Repubblica, la Lazio si risolleva dopo la sconfitta nel derby e batte 2-1 il Sassuolo: per una notte è di nuovo quinta, il viaggio verso l’Europa continua. «Avere questo atteggiamento era una speranza, potevamo vincere anche 5-1 e abbiamo subito poco contro una grande squadra. Il derby ha lasciato scorie pesanti, soprattutto in me, mi vergognavo a Formello. Stiamo costruendo in vista del futuro, nelle ultime partite si è visto. Le voci di mercato non mi preoccupano, parlerò col presidente se ci sono richieste e se sono irrinunciabili. Ora mi concentro sul finale di stagione senza pensarci», commenta Sarri. Ciro, ancora scosso e forse condizionato per quanto accaduto con la Nazionale e le relative, è stranamente impreciso. «Era preoccupato? Sotto porta sì, ha sbagliato gol che di solito realizza. Ma quando è venuto a giocare in appoggio l’ho visto sereno», le parole del tecnico biancoceleste.

A difendere Immobile, ci ha pensato anche il ds Tare: «Ciro capro espiatorio dell’Italia è una vergogna, ha perso tutto il calcio italiano. Non bisogna metterlo in discussione, i numeri dicono che è il più forte attaccante azzurro degli ultimi 10 o 15 anni».

