Lazio-Sassuolo, vittoria di gruppo: parola di Milinkovic – FOTO

La Lazio batte il Sassuolo, con una prova importante sia per l’avversario incontrato, visto che i neroverdi sono una delle squadre più in forma del campionato, sia perché era fondamentale rialzare la testa dopo la prestazione fornita nel derby. I biancocelesti, ancora una volta, hanno dimostrato in campo e fuori la forza del gruppo che Milinkovic, attraverso una storia Instagram ha esaltato. Il Sergente infatti ha postato una foto che ritrae la squadra abbracciata durante i festeggiamenti di ieri in campo, accompagnata da un semplice messaggio: “Gruppo”.

