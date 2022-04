Chiesa del Cristo Re, oggi alle 17:30 la messa in ricordo di Pino Wilson

Attraverso il proprio profilo Twitter, la Lazio ha creato il sondaggio in merito al migliore in campo nella vittoria biancoceleste ai danni del Sassuolo, andata in scena lo scorso sabato. Quattro le opzioni da votare: Lazzari, autore del gol che ha sbloccato il match, Leiva, autore di una prova più che solida a centrocampo, Milinkovic-Savic che ha raddoppiato con il mancino, e Strakosha decisivo in un paio di occasioni.

🗳 È arrivato il momento di eleggere l’MVP di #LazioSassuolo!

Scegli il tuo preferito ⤵️ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 5, 2022

